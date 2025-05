niccolò fabi regala alla val di sole un live gratuito per libertà negli occhi

Scopri il concerto gratuito di Niccolò Fabi nella suggestiva Val di Sole, dove presenterà in anteprima il suo nuovo album "Libertà negli occhi". Un evento esclusivo immerso nella natura, perfetto per vivere un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

Dopo aver dato i natali in val di Sole al suo ultimo album “Libertà negli occhi”, Niccolò Fabi ha scelto di tornare in valle per presentare in anteprima live l’album con un concerto a ingresso gratuito immerso nella natura dei luoghi in cui è stato realizzato. L’appuntamento è per sabato 14. 🔗 Leggi su Trentotoday.it