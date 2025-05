neymar prenderà la decisione sul nuovo club nelle prossime settimane con santos future incert

Neymar è al centro di una tempesta di rumor: nelle prossime settimane svelerà la sua nuova destinazione. Tornato a Santos, il club che lo ha lanciato, l'attaccante si trova ora a un bivio cruciale. La sua scelta potrebbe influenzare non solo il mercato estivo, ma anche il futuro di molti talenti emergenti in Brasile. Riuscirà Neymar a sorprendere ancora una volta? La suspense è alle stelle!

2025-05-29 23:07:00 Giorni caldissimi in redazione! Neymar afferma che rivelerà la sua prossima mossa di carriera nelle prossime settimane, poiché le speculazioni sul futuro del suo club continuano a crescere. L’attaccante brasiliano è tornato al suo primo club, Santos, a gennaio con un accordo di cinque mesi che scadrà alla fine di giugno. Mentre il club spera di tenerlo fino alla Coppa del Mondo del 2026, Neymar insiste che non ha preso una decisione finale. “Ancora non lo so. Non risponderò più domande al riguardo. Ho già detto che non lo so, quindi è perché ci sto ancora pensando. “Non ha senso chiedermelo tra tre giorni, perché la risposta sarà la stessa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com