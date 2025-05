Neymar incerto sul futuro al Santos | Non lo so Prenderò una decisione dopo il 12 giugno Le parole

Neymar ancora incerto sul suo futuro al Santos, con il brasiliano che ha dichiarato: «Non lo so, prenderò una decisione dopo il 12 giugno». L’eventuale ritorno del fuoriclasse brasiliano continua a creare entusiasmo e tensione tra i tifosi, mentre il giocatore valutano attentamente le proprie opzioni.

Neymar parla del suo futuro al Santos: «Non lo so. Prenderò una decisione dopo il 12 giugno». Le parole del brasiliano Il ritorno di Neymar al Santos continua a suscitare emozioni contrastanti tra i tifosi, divisi tra entusiasmo e incertezze sul futuro del fuoriclasse brasiliano.

Neymar, il rientro in campo è un flop: clamorosa eliminazione per il Santos in Copa do Brasil - Il rientro di Neymar al Santos si sta rivelando deludente: appena nove presenze, soli tre gol e tre assist, e due infortuni. 🔗continua a leggere

