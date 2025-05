Neutralità climatica entro il 2030 | La sostenibilità aiuta le imprese

Scopri come i progetti europei e le strategie di ecodesign stanno supportando le imprese tessili nel raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030. La seconda giornata di "Prato Textile District Days" ha approfondito iniziative come NetZero District e Prato Carbon Neutral, puntando su sostenibilità e innovazione per un futuro più verde.

Progetti europei NetZero District, Prato Carbon Neutral entro il 2030, strategie di ecodesign per il settore del tessile e della moda. Sono stati questi i temi affrontati nella seconda giornata di "Prato Textile District Days, organizzato dal Tavolo del distretto al Museo del Tessuto, tappa di avvicinamento alla missione a Bruxelles, dove il tessile pratese dal 3 al 5 giugno avrà una sua visibilità. Argomenti aderenti al presente e al futuro del distretto e della città, partendo dalla consapevolezza che la sostenibilità rende le imprese competitive ingaggiandole nella sfida della neutralità climatica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Neutralità climatica entro il 2030: "La sostenibilità aiuta le imprese"

