Nettuno all’istituto per ispettori una campagna di prevenzione del tumore al seno

Nettuno presenta la campagna di prevenzione del tumore al seno “Care for Caring 2.0 – Ambasciatrici della Prevenzione – Ed. 2025” presso l’Istituto per Ispettori, coinvolgendo oltre 180 giovani agenti della Polizia di Stato. Questa iniziativa mira a sensibilizzare l'importanza della prevenzione e della tutela della salute femminile attraverso un’efficace campagna informativa e di sensibilizzazione.

Nettuno, 29 maggio 2025- Si è tenuta ieri presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno, la presentazione della campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno “Care for Caring 2.0 – Ambasciatrici della Prevenzione – Ed. 2025”. Di fronte a una sala che ha accolto le oltre 180 corsiste della Polizia di Stato di Nettuno, sono intervenuti per i saluti e la presentazione del progetto la dottoressa Lorena Di Felice Direttore IPI e Dirigente Superiore della Polizia di Stato, il dottor Gianluca Magliani Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato, il dottor Vincenzo La Regina DS ASL Roma 6 e la dottoressa Monica Caserta Founder Executive Director di Ladies First S. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

