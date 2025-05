Netflix toglie Bandersnatch | interattivo scelte estreme e finali intricati

Netflix ha rimosso definitivamente Bandersnatch, l’innovativo episodio interattivo di Black Mirror che ha rivoluzionato il modo di vivere le scelte nel cinema. Nonostante abbia diviso pubblico e critica, questo titolo rimane un esempio unico di narrazione coinvolgente e decisioni estreme nel panorama streaming.

Il catalogo di Netflix ha definitivamente eliminato Bandersnatch, l'audace esperimento interattivo tratto dall'universo di Black Mirror. Pur non avendo conquistato appieno il grande pubblico né ottenuto il plauso unanime della critica, non si può negare l'influenza che questo titolo ha esercitato sullo show grazie alla sua originale modalità "videogame", perfettamente integrata nella trama.

