Netflix se hai questo televisore non potrai guardarlo più

Se possiedi un televisore più vecchio, potresti perdere l'accesso a Netflix a causa dell'interruzione del supporto dal servizio, che ora richiede il supporto al codec AV1. Questo aggiornamento tecnologico potrebbe impedire la visione delle serie e dei film se il tuo dispositivo non è compatibile. Scopri se il tuo televisore rientra tra quelli interessati nell'articolo di LE VOCI DI DENTRO.

Netflix ha interrotto il supporto ai televisori più vecchi che non sono in grado di supportare il "codec AV1". L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Netflix, se hai questo televisore non potrai guardarlo più

