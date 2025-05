Netanyahu ha accettato la proposta di tregua Usa La bozza dell' accordo

Israele ha annunciato di aver accettato la proposta di tregua degli Stati Uniti, presentando una bozza di accordo per stabilizzare la regione. Tuttavia, fonti del governo israeliano evidenziano come l'intelligence ritenga improbabile l'accettazione di Hamas, sollevando incertezze sul futuro dell'intesa.

Tuttavia, secondo un alto esponente del governo israeliano, l'intelligence dello Stato ebraico ritiene improbabile che Hamas accetti l'intesa.

Netanyahu ha accettato una nuova proposta di tregua degli Stati Uniti, con dettagli rivelati da fonti ebraiche e presentata dall'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff a Israele e Hamas.

