Netanyahu | A Gaza non c' è carestia la popolazione è in carne perché non fa esercizio

Israele, sotto la guida di Netanyahu, afferma che a Gaza non c'è carestia, ma che la popolazione è in carne a causa della mancanza di esercizio. La nuova proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco prevede il rilascio di nove ostaggi e 18 corpi in cambio di una tregua di 60 giorni.

La nuova proposta Usa per il cessate il fuoco prevede il rilascio di nove ostaggi vivi e di 18 corpi, a fronte di una tregua di 60 giorni.

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

