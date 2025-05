Netanyahu | A Gaza non c’è carestia anzi la popolazione è in carne

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto le accuse di aver causato una carestia a Gaza, sottolineando che "non c’è carestia e la popolazione è in buona salute". Netanyahu ha definito queste accuse come "la moda del momento" e "una menzogna", rafforzando la posizione di Israele sulla situazione nella striscia.

Sulle accuse di aver causato una carestia a Gaza, il premier israeliano ha sottolineato che ''è la moda del momento, la menzogna del momento''.

