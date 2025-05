Nerozzi rivela | L’offerta di De Laurentiis per convincere Conte è monetaria e tecnica Nuovi aggiornamenti sull’allenatore

Nerozzi rivela che l'offerta di De Laurentiis a Conte è sia monetaria che tecnica, cercando di convincerlo a restare al Napoli. Scopri gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell'allenatore e sulla possibile tentazione di tornare alla Juventus, secondo le rivelazioni di Massimiliano Nerozzi.

Nerozzi: «L’offerta Napoli per Conte è monetaria e tecnica». Rivelazione sul futuro del tecnico azzurro tentato dal ritorno alla Juventus. Massimiliano Nerozzi, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato su X della proposta del Napoli e del presidente De Laurentiis per convincere Antonio Conte. Rispondendo ad un utente, però, Nerozzi fa sapere che il tecnico ex Juve è ancora indeciso sul suo futuro. NEROZZI – «L’offerta di ADL per convincere Conte a continuare con il Napoli è stata monetaria e tecnica». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com