NerdPool incontra Inma R

Nerdpool incontra Inma R., autrice spagnola di talento conosciuta per la sua dolcezza e simpatia, spesso presente alle fiere del settore come il Napoli Comicon. Autrice di "Wild Beast Forest House" e apprezzata per la serie "The Violinist and the Nerd" su Jundo, Inma R. incanta i lettori con storie coinvolgenti e toccanti nel mondo del Boys Love.