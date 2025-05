Nepal in migliaia manifestano a Katmandu per il ritorno della monarchia

Milioni di nopaliti hanno manifestato a Katmandu, chiedendo il ritorno della monarchia e il ripristino dell'induismo come religione di Stato, in un evento che ha attirato l'attenzione internazionale. La scena riflette le crescenti tensioni politiche in Nepal, con i sostenitori dell'ex re Gyanendra Shah che cercano di riaffermare il ruolo storico della monarchia nel paese himalayano.

Decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Katmandu in Nepal per chiedere che la monarchia venga ripristinata e che l'ex re diventi Gyanendra Shahil capo di Stato della nazione himalayana. I dimostranti hanno invocato anche il ripristino dell'induismo come religione di Stato. A poche centinaia di metri i sostenitori del Primo Ministro Khadga Prasad Oli, si erano riuniti per celebrare la Festa della Repubblica.Il Nepal ha abolito la monarchia e trasformato la nazione in una repubblica nel 2008, con l'introduzione di un presidente a capo dello Stato.Negli ultimi mesi è cresciuta la richiesta di reintegrare Gyanendra Shah come re e di riportare l'induismo come religione di Stato.

