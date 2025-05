Neonato seviziato perizia | gravi lesioni causate dal padre

Un neonato gravemente seviziato dal padre a Padova ha subito lesioni permanenti al cavo orale, come documentato dalle telecamere di sorveglianza. La perizia evidenzia le gravità delle lesioni causate da un 22enne di etnia sinti, mentre il padre respinge ogni accusa.

PADOVA, 29 MAG – Lesioni gravi e permanenti al cavo orale quelle subito da un bambino che – documentarono le telecamere della polizia – seviziò più volte il figlio mentre questi era ricoverato nella pediatria di Padova. L’uomo, un 22enne (di etnia sinti, disoccupato e con precedenti alle spalle, ndr), ha sempre respinto le accuse,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Neonato seviziato, perizia: gravi lesioni causate dal padre

