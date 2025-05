Neonato seviziato in ospedale perizia incastra il padre verso processo | “Lo voleva disabile per soldi”

Scandalo a Padova: un neonato seviziato in ospedale, con una perizia che coinvolge il padre in un gravissimo caso di maltrattamenti e presunte motivazioni economiche. L'uomo, accusato di aver provocato lesioni al piccolo durante le visite, respinge le accuse, affermando di aver agito per alleviare il dolore del bambino. Continua a leggere...

Secondo inquirenti e periti, l'uomo ogni volta che andava a trovare il piccolo, ricoverato a Padova, metteva un dito nella gola del figlio provocando lesioni gravissime. Il 22enne rigetta le accuse e sostiene che volesse solo alleviargli il dolore. 🔗 Leggi su Fanpage.it ¬© Fanpage.it - Neonato seviziato in ospedale, perizia incastra il padre, verso processo: “Lo voleva disabile per soldi”

Padova, neonato seviziato: la perizia inchioda il padre - Le recenti analisi degli esperti hanno confermato che le gravi lesioni nella bocca di un neonato di Padova sarebbero state causate da ripetute azioni del padre, arrivando a inchiodarlo alle proprie responsabilit√†. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Neonato Seviziato Ospedale Perizia Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie pi√Ļ recenti da fonti esterne

Bimbo reso disabile a 5 mesi, il padre accusato di sevizie: ¬ęStavo solo aiutando mio figlio¬Ľ. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Padova, neonato seviziato dal papà, le lesioni sono irreversibili: «Voleva renderlo disabile per avere sussidi». Al piccolo fu amputata la lingua - Seviziato dal papà, che secondo le accuse gli aveva provocato dei danni per renderlo disabile, denunciare l'ospedale, intascare i soldi del risarcimento ed eventualmente puntare ad ... 🔗Si legge su corriereadriatico.it

Padova, neonato seviziato: la perizia inchioda il padre - Le analisi degli esperti confermano le lesioni riscontrate nella bocca del piccolo: sarebbero frutto di ripetute azioni del genitore. Verso il rinvio a ... 🔗repubblica.it scrive

Neonato torturato dal padre: il piano per ottenere i soldi della disabilità - Un padre di 22 anni è accusato di aver seviziato il figlio neonato in ospedale a Padova: la procura ipotizza un piano premeditato. A Padova, un neonato ricoverato in ospedale è stato vittima di sevizi ... 🔗Si legge su msn.com