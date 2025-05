Neonato seviziato dal padre in ospedale | la perizia medica conferma le accuse

Una recente perizia medica ha confermato le gravi accuse nei confronti del padre di un neonato di 5 mesi, seviziato ripetutamente mentre era ricoverato in ospedale. Le lesioni permanenti al cavo orale del bambino sono il risultato di atti di violenza che suscitano forte preoccupazione e richiama l’attenzione sull’importanza della tutela dei più vulnerabili.

La perizia medica ha confermato i sospetti iniziali: il bambino di 5 mesi, seviziato ripetutamente dal padre mentre era ricoverato in ospedale lo scorso novembre, ha subito lesioni gravi e permanenti al cavo orale. Secondo l’accusa, sarebbero state provocate inserendo un dito in gola al piccolo, causando un danno che rese necessario un intervento chirurgico invasivo. Accuse che il padre, 22enne, ha sempre respinto, ma confermate dalle telecamera installata nella stanza del neonato. È sulla base di questi elementi che la procura di Padova si appresta a chiedere il rinvio a giudizio dell’uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e gravissime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Neonato seviziato dal padre in ospedale”: la perizia medica conferma le accuse

