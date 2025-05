Neonato morto all' ospedale Regina Margherita di Torino per l' aorta recisa | chiesta condanna per l' anestesista

Il tragico caso del neonato deceduto all'ospedale Regina Margherita di Torino a causa di un errore nell'operazione all'aorta ha portato all'intervento del pubblico ministero, che ha chiesto una condanna per l'anestesista coinvolto. L'udienza è stata convocata il 27 maggio 2025, con una richiesta di pena di due anni e sei mesi di carcere per responsabilità nel risultato fatale.

Per il caso del neonato morto per il taglio sbagliato della sua aorta all'ospedale Regina Margherita di Torino, martedì 27 maggio 2025 il pubblico ministero Francesco La Rosa ha chiesto una condanna a due anni e sei mesi di carcere per l'anestesista che partecipò all'intervento chirurgico finito.

