Nella faida tra Springsteen e TrumpBono non ha dubbi | C’è un solo Boss in America

Bono Vox ha dichiarato senza mezzi termini che in America c’è un solo vero Boss: Bruce Springsteen. Durante il Jimmy Kimmel Live, il frontman degli U2 ha commentato la recente faida tra Springsteen e Donald Trump, evidenziando il suo rispetto per il simbolo musicale americano. Scopri di più su questa celebre disputa e il ruolo di Springsteen come icona nazionale.

Ospite del Jimmy Kimmel Live, Bono Vox lo ha dichiarato senza mezzi termini: «C’è un solo Boss in America»; e quel Boss, naturalmente, è Bruce Springsteen. Durante il talk show e incalzato dal conduttore, il frontman degli U2 ha parlato della querelle in corso da giorni tra il cantautore statunitense e Donald Trump. Una lotta senza esclusione di colpi, nata dopo alcune affermazioni del musicista che, in concerto a Manchester, ha aspramente criticato l’amministrazione del presidente. Il tycoon ha replicato subito alle accuse, tacciando l’artista di essere una «prugna secca», e intimandogli di stare zitto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Nella faida tra Springsteen e Trump,Bono non ha dubbi: «C’è un solo Boss in America»

