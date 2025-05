Nel segno dell’aquila | il Friuli ricorda il Patriarca Bertrando

Nel segno dell'Aquila, il Friuli rende omaggio al patriarca Bertrando di Saint Geniès, figura di grande rilievo e affetto nella storia della regione. A 675 anni dalla sua tragica morte, avvenuta il 6 giugno 1350, si rinnova la memoria di uno dei protagonisti più significativi del Patriarcato di Aquileia, attraverso eventi e iniziative dedicate alla sua vita e al suo lascito.

A 675 anni dalla sua tragica morte, avvenuta il 6 giugno 1350 a San Giorgio della Richinvelda per mano di una congiura orchestrata da alcuni nobili friulani, si rinnova la memoria di uno dei più illustri e amati protagonisti del Patriarcato di Aquileia: Bertrando di Saint Geniès. Per celebrare la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Nel segno dell’aquila: il Friuli ricorda il Patriarca Bertrando

Festa dell’Europa 2025: Fondazione Omri il 19 maggio a Bruxelles nel segno di Mazzini e dei valori fondativi Unione - Il 19 maggio 2025, Bruxelles ospiterà la celebrazione della Festa dell'Europa con l'importante evento di fondazione della OMRI. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Segno Dell Aquila Friuli Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

L’Aquila, giornata Forze Armate nel segno dell’unità - L’AQUILA - Nel giorno delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale Esercito, Guardia di Finanza, Marina Militare e Carabinieri si presentano insieme il 4 novembre per tante iniziative che ... 🔗ilmessaggero.it scrive

Aquila, Friuli e grandi appalti connection - Stesso approccio proibito, stesso appalto milionario, stesso nome: Daniele Lago, il quarantenne patron della società veneta di costruzioni al centro dello scandalo del terremoto dell’Aquila ... 🔗Lo riporta corriere.it

Udine, l'aquila araldica simbolo del Friuli non si vede più in via Manin - L’antico stemma della Patria del Friuli, l’aquila araldica oro su sfondo azzurro che aleggia anche sulla porta di San Bartolomio, è quasi scomparso. Sui mattoni rossastri, a destra dell ... 🔗Secondo messaggeroveneto.gelocal.it