Nel battibecco tra Macron e Brigitte era rimasta ferita un’assistente di volo? Non era nell’aereo

L'ultima apparizione di Emmanuel e Brigitte Macron ha infiammato i social, non solo per il battibecco a bordo, ma anche per un curioso particolare: un'assistente di volo con la divisa apparentemente strappata. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di attenzione mediatica sui dettagli che, spesso, raccontano storie più grandi. Chi ha detto che le vite dei leader siano esenti da dramma? La curiosità è servita!

A seguito di quello che l’Eliseo ha definito un « battibecco » tra Emmanuel e Brigitte Macron, ripreso al loro arrivo in Vietnam, molti utenti si sono soffermati su un curioso dettaglio riguardante un’assistente di volo. Secondo la narrazione diffusa sui social, la divisa della donna apparirebbe strappata o mostrerebbe addirittura una ferita, come se fosse stata coinvolta in un violento scontro a bordo dell’aereo presidenziale francese. Per chi ha fretta. La divisa dell’assistente di volo risulta integra all’arrivo dell’aereo presidenziale.. Nel momento del battibecco era ben lontana da Macron e Brigitte. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Nel «battibecco» tra Macron e Brigitte era rimasta ferita un’assistente di volo? Non era nell’aereo

Macron e lo ‘schiaffo’ di Brigitte: per l’Eliseo è solo un ‘battibecco’ | VIDEO

Nel recente video che ha catturato l'attenzione dei media, Macron si trova in aereo mentre viene raggiunto da un'affettuosa 'sberla' della moglie Brigitte, creando un momento di leggerezza e delicatezza.

Cerca Video su questo argomento: Battibecco Macron Brigitte Era Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Macron e il labiale della moglie Brigitte dopo lo schiaffo: cosa avrebbe detto; Schiaffo di Brigitte a Macron. Complicità o litigio? (VIDEO); Tensioni tra Macron e la moglie Brigitte, lo schiaffo prima di scendere dall'aereo. Poi la smentita dell'Eliseo. Cosa è successo - Il video; Brigitte “schiaffeggia” Macron? Il video all’arrivo ad Hanoi prima di scendere dall’aereo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Macron, Brigitte e il giallo dello schiaffo sull’aereo. L’Eliseo prima cerca di smentire e poi minimizza: «Era solamente uno scherzo»

Lo riporta informazione.it: Sull’agenda del presidente, le priorità della settimana erano chiare: un tour diplomatico in Vietnam, Indonesia e Singapore per rilanciare le relazioni commerciali della Francia con il Sud-est asiatic ...

Macron e lo «schiaffo» di Brigitte sull'aereo presidenziale. La lite, il video virale e la smentita: «Stavamo scherzando»

Scrive msn.com: Un battibecco o un semplice scherzo? Questo si stanno chiedendo centinaia di utenti sui social dopo l'uscita del video - diventato subito virale - che ...

Macron «schiaffeggiato» da Brigitte sull'aereo presidenziale? La lite e il video virale (ma l'Eliseo minimizza)

msn.com scrive: Un battibecco o un semplice scherzo? Questo si stanno chiedendo centinaia di utenti sui social dopo l'uscita del video - diventato subito virale - che ...