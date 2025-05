Negozi e locali nelle Casematte | il sogno è realtà

Scopri come le Casematte di Pizzighettone stanno trasformando il centro storico in un vivace cuore commerciale, portando nuova vita e opportunità a negozi e locali. Un progetto di rigenerazione urbana che unisce tradizione e innovazione, rendendo il sogno di un centro dinamico una realtà concreta per tutta la comunità.

PIZZIGHETTONE (Cremona) Le Casematte diventeranno il cuore commerciale del centro. Un sogno che diventa realtà come il sindaco di Pizzighettone Luca Moggi ha definito l’intervento in corso in pieno centro e riguardante le Casematte lato nord. "Si tratta di un’opera di rigenerazione urbana il cui primo lotto, riguardante la copertura e i sottoservizi, sta per essere concluso dopo che avremo predisposto le operazioni di ripristino degli impianti elettrico e di areazione" spiega il primo cittadino. Le Casematte si trasformeranno in negozi, ristoranti, attività. "Ci sono sette soggetti privati che hanno prenotato le otto casematte - sottolinea Moggi - mentre le altre saranno lasciate così come sono attualmente, al netto di una che rimarrà come prigione, per vedere la differenza rispetto ad ora". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it