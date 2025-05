' Ndrangheta inchiesta Habanero | i 25 indagati rinviati a giudizio

L'inchiesta antimafia Habanero smaschera il potente nucleus della 'ndrangheta nelle Preserre Vibonesi, con 25 indagati rinviati a giudizio. Questa operazione rappresenta un ?????? passo nella lotta contro il ricorso alla criminalità organizzata nel territorio calabrese.

Sono stati tutti rinviati a giudizio gli indagati dell’operazione antimafia Habanero contro i clan delle Preserre vibonesi. In 15 hanno optato, e sono stati ammessi, ad un processo con rito abbreviato (che comporta in caso di condanna uno sconto di pena di un terzo), mentre altri 10 sono stati rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia e, per un triplice omicidio, dinanzi alla Corte. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - 'Ndrangheta, inchiesta “Habanero”: i 25 indagati rinviati a giudizio

