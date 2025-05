NBA i Thunder spazzano via i T-Wolves vincono la Western Conference e volano alle Finals

Gli Oklahoma City Thunder conquistano la Western Conference dopo aver spazzato via i Minnesota Timberwolves con un convincente 4-1 nelle Finals di NBA, tornando alle grandi vette dopo 13 anni. Una vittoria meritata che porta la franchigia di Oklahoma City alle Finals NBA 2025, aprendo nuovi orizzonti di speranza e entusiasmo per i tifosi.

Oklahoma City (Stati Uniti), 29 maggio 2025 – Gioco, partita e incontro per gli Oklahoma City Thunder che, dopo 13 anni, tornano alle Finals NBA. La franchigia guidata da coach Mark Daigneault ha infatti sfruttato il primo match point a sua disposizione e ha spazzato via i Minnesota Timberwolves con un perentorio 124-94 vincendo 4-1 il titolo di Western Conference che mette in palio l’accesso alle finali NBA. L’ultimo atto della serie contro i T-Wolves è stato un vero e proprio assolo per i Thunder, che sono partiti asfissiando l’attacco di Minnesota (i T-Wolves hanno iniziato la gara con un disastroso 320 al tiro), al quale hanno concessp soltanto nove punti segnati nei primi 12’, e costruendosi un tesoretto di 17 lunghezze (26-9 al termine della frazione) che hanno poi via via rimpinguato senza mai voltarsi indietro e arrivando a toccare l’apice della loro serata addirittura sul +39 nel corso del quarto quarto (120-81). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, i Thunder spazzano via i T-Wolves, vincono la Western Conference e volano alle Finals

