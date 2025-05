La nave Amerigo Vespucci, simbolo di eleganza e tradizione navale, ha raggiunto la sua 16ª tappa del Tour Mediterraneo, tornando a Civitavecchia dopo tre anni. Per sei giorni, il porto laziale ospiterà questa celebre imbarcazione, offrendo al pubblico un’occasione unica di ammirare la "nave più bella del mondo" e partecipare alle numerose attività del Villaggio In Italia.

R oma, 28 mag. (askanews) – Nave Amerigo Vespucci è alla sua 16esima tappa del Tour Mediterraneo e dopo 3 anni torna a Civitavecchia. Per sei giornate, la nave più bella del mondo – insieme al Villaggio In Italia – fa sosta al porto laziale per ospitare il pubblico. Tante le attività in programma a Civitavecchia con il Tour Mediterraneo Vespucci: dall’iniziativa “Il Vespucci incontra la cultura” che mette a disposizione i biglietti a tariffa ridotta per visitare il Museo archeologico nazionale di Civitavecchia all’appuntamento con “Il Vespucci incontra Osho: Federico Palmaroli – giornalista e inventore della pagina satirica Le più belle frasi di Osho”. 🔗 Leggi su Iodonna.it