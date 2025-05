Naufragio Cutroammesse 88 parti civili

La Gup di Crotone ha ammesso 88 parti civili al processo sul tragico naufragio di Cutro nel 2023, che costò la vita a 94 migranti. Il procedimento coinvolge sei militari tra Guardia di Finanza e Guardia Costiera, accusati di naufragio e omicidio colposo, con le principali ONG tra le parti civili.

La Gup di Crotone ha ammesso 88 parti civili al processo sul naufragio, a Cutro nel 2023, in cui morirono 94 migranti. Imprecisato il numero dei dispersi. Imputati sei militari, 4 della Guardia di Finanza e 2 della Guardia costiera: le accuse sono naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Tra le parti civili accettate, le principali Ong, perché "si occupano di soccorsi in mare per tutelare la vita". Prossima udienza il 9 giugno.

