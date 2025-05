Nastri d’Argento 2025 le candidature

Scopri le candidature per i Nastri d'Argento 2025, tra cui il film dell’anno "Diamanti" di Ferzan Ozpetek, e le principali opere in gara come "Berlinguer – La grande ambizione", "Fuori" di Mario Martone e "Le assaggiatrici" di Silvio Soldini. Un’anteprima imperdibile della scena cinematografica italiana in vista dell’edizione 2025!

LE CANDIDATURE 2025 Diamanti di Ferzan Ozpetek è il Film dell’anno 2025 Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre, Fuori di Mario Martone, Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini, Le assaggiatrici di Silvio Soldini, Napoli – New York di Gabriele Salvatores, Parthenope di Paolo Sorrentino, Vermiglio di Maura Delpero, concorrono nella grande sfida del Miglior Film Sono 42 i titoli finalisti da oggi al voto dai Giornalisti Cinematografici in attesa della premiazione di Lunedì 16 giugno a Roma al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo I Nastri d’Argento 79. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Nastri d’Argento 2025, le candidature

