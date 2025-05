Nastri d’Argento 2025 le candidature | in testa Parthenope Fuori e Il tempo che ci vuole

Scopri le candidature ai Nastri d’Argento 2025, con Parthenope, Fuori e Il tempo che ci vuole in vetta con 10 nominations ciascuno. Il prestigioso premio del 2025 vede inoltre il film Diamanti di Ferzan Ozpetek come favorito per il Nastro dell’anno. Ecco tutte le nomination ufficiali e le novità di questa prestigiosa kermesse cinematografica italiana.

Annunciate le candidature ai Nastri d’Argento 2025: dominano Parthenope, Fuori e Il tempo che ci vuole con 10 nomination, mentre il Nastro dell’anno va a Diamanti di Ferzan Ozpetek, ecco tutte le nomination. Le candidature ai Nastri d’Argento 2025 sono state annunciate dal SNGCI – Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e saranno votate da oltre 120 giornalisti in vista della cerimonia finale del 16 giugno al MAXXI di Roma. Il prestigioso Nastro dell’anno è stato assegnato a Diamanti di Ferzan Ozpetek, omaggiando non solo la regia e la sceneggiatura, ma anche l’impegno produttivo e la straordinaria coralità del cast femminile. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Nastri d’Argento 2025, le candidature: in testa Parthenope, Fuori e Il tempo che ci vuole

