Nastri d' Argento 2025 | le candidature della 79esima edizione in testa Parthenope Fuori e Il tempo che ci vuole

Scopri le candidature della 79ª edizione dei Nastri d'Argento 2025, con Parthenope, Fuori e Il tempo che ci vuole in testa alle nomination. Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani annuncia le pellicole in lizza per questo prestigioso riconoscimento, tra cui il film vincitore del Nastro dell’Anno, Diamanti.

Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha reso note le candidature della settantanovesima edizione dei Nastri d'Argento. Dominano, con 10 nomination Parthenope, Fuori e Il tempo che ci vuole. A Diamanti andrà il Nastro dell'Anno. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Nastri d'Argento 2025: le candidature della 79esima edizione, in testa Parthenope, Fuori e Il tempo che ci vuole

Nastri d’Argento, 10 candidature per Martone, Sorrentino e Comencini - Scopri tutte le candidature dei Nastri d'Argento 2024, tra cui 10 nomination per i film di Martone, Sorrentino e Comencini, in una delle edizioni più prestigiose del cinema italiano. 🔗continua a leggere

Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Selene Caramazza finalista ai Nastri d’Argento 2025; Chi è Vittoria Schisano, attrice trans di La vita che volevi e Nati 2 volte. FOTO; Le migliori serie tv italiane premiate ai Nastri d’argento; Cutro Calabria Italia vince il Nastro d’Argento: il cinema che racconta la solidarietà. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nastri d’Argento 2025: le candidature della 79esima edizione, in testa Parthenope, Fuori e Il tempo che ci vuole - Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha reso note le candidature della settantanovesima edizione dei Nastri d'Argento. Dominano, con 10 nomination Parthenope, Fuori e Il tempo che ci ... 🔗Secondo comingsoon.it

Nastri d'argento, 10 nomination a testa per Comencini, Sorrentino e Martone - A 'Diamanti' di Ferzan Ozpetek va il Nastro dell’Anno, il 16 giugno al Maxxi di Roma si terrà la cerimonia di premiazione ... 🔗Da adnkronos.com

Nastri d’Argento 2025, tutte le nomination: Diamanti di Ferzan Ozpetek è il Film dell’anno 2025 - Va a Diamanti di Ferzan Ozpetek il ‘Nastro dell’Anno’ assegnato dal Direttivo dei Giornalisti Cinematografici che annunciano le candidature ai Nastri ... 🔗Come scrive ciakmagazine.it