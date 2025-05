Nashville-New York City | dove vederla orario e probabili formazioni

Scopri tutto su Nashville-New York City, la sfida di MLS che si gioca al Geodis Park di Nashville. Trova orario, formazioni probabili e le modalità per seguire il match in TV, live o streaming, per non perdere nemmeno un minuto di questa emozionante partita.

Al Geodis Park va in scena la sfida di MLS Nashville-New York City: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Geodis Park di Nashville si giocherà la gara valevole per la 17° giornata di MLS tra Nashville-New York City. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nashville-New York City: dove vederla, orario e probabili formazioni

