Nasce a Chiaravalle la Consulta per la pace sabato sera la prima iniziativa pubblica in piazza

A Chiaravalle nasce ufficialmente la Consulta per la Pace, un nuovo organismo dedicato promuovere iniziative di pace e dialogo nel territorio. Sabato sera si terrà la prima manifestazione pubblica in piazza, segnando l'inizio di un percorso di sensibilizzazione e confronto condiviso dalla comunità.

CHIARAVALLE – Mercoledì 28 maggio si è ufficialmente costituita la Consulta per la Pace, organismo istituito con voto unanime dal Consiglio Comunale di Chiaravalle. Alla seduta di insediamento, svoltasi alla presenza del sindaco Cristina Amicucci, hanno partecipato rappresentanti delle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Nasce a Chiaravalle la "Consulta per la pace", sabato sera la prima iniziativa pubblica in piazza

Cerca Video su questo argomento: Nasce Chiaravalle Consulta Pace Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nasce la consulta comunale per la Pace, Orlando: "Puntiamo su dialogo e accoglienza" - E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune l’avviso per la presentazione delle istanze per la costituenda consulta comunale per la pace, i diritti umani, la non violenza e il disarmo. 🔗Si legge su palermotoday.it