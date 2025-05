Narni Andrea Carducci sull’apertura della nuova farmacia comunale | Fatto molto positivo per la città

L’apertura della nuova farmacia comunale a Narni rappresenta un importante passo avanti nel migliorare i servizi per i cittadini, rafforzando il sistema sanitario locale. Questa iniziativa favorirà l’intera comunità, offrendo un’assistenza più efficiente e accessibile a tutti.

“L’apertura della nuova farmacia comunale a Narni è un fatto molto positivo per la città, in considerazione dei servizi resi ai cittadini. A giovarsene sarà sicuramente l’intero sistema delle farmacie del territorio. Soprattutto se lo si considera sempre, come ci appare dovuto, nella sua. 🔗 Leggi su Ternitoday.it