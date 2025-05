Nargi se non si dimette va sfiduciata lo dice anche il Pd

Se Nargi non si dimette, rischia la sfiducia, come ribadito anche dal PD e dai consiglieri del gruppo "Per Avellino". Le parole nette di Santoro e Bellizzi sottolineano la tensione politica e la necessità di chiarimenti imminenti nell'amministrazione cittadina.

Tempo di lettura: 2 minuti Parole nette quelle pronunciate dai consiglieri del gruppo " Per Avellino ", Amalio Santoro e Antonio Bellizzi, entrambi esponenti del " campo largo " che alle ultime amministrative aveva sostenuto la candidatura a sindaco di Antonio Gengaro. In una conferenza stampa convocata a Palazzo di Città, i due consiglieri hanno ribadito la loro totale distanza dall'attuale amministrazione, che Bellizzi definisce senza mezzi termini come " uno spettacolo indegno, dentro e fuori dal Palazzo comunale." Bellizzi punta il dito contro la sindaca Laura Nargi, accusandola di aver "bloccato la città" a un anno dal suo insediamento, rendendosi "complice e protagonista di continui cambi di casacca in maggioranza e in giunta, con costanti ingerenze esterne".

