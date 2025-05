Nardella | no controdazi USA serve web tax e riforma per la distribuzione

Dario Nardella, europarlamentare del gruppo S&D, evidenzia l'importanza di riformare la distribuzione e introdurre una web tax in Europa, evitando risposte protezionistiche come le controdazi negli USA. Durante un evento a Milano, ha sottolineato come le politiche statunitensi potrebbero danneggiare l’economia europea e rendere necessarie strategie innovative per tutelare il settore.

Dario Nardella, europarlamentare del gruppo S&D, ha commentato durante l'evento organizzato da Federdistribuzione presso l'Ufficio del Parlamento europeo a Milano, che non è utile rispondere alle politiche statunitensi con contromisure tariffarie, poiché l'Europa finirebbe per subire maggiori ripercussioni. La sua osservazione parte da una valutazione critica degli effetti delle politiche commerciali americane sulla distribuzione moderna.

