Napoli ufficiali le date del ritiro di Castel Di Sangro | tre amichevoli previste

Il Napoli ha ufficializzato le date del ritiro a Castel di Sangro, con tre amichevoli previste per prepararsi alla nuova stagione. Mentre si fanno largo le voci sul futuro di Antonio Conte, la squadra si concentra sulla preparazione, affrontando sfide importanti per confermare il suo potenziale.

Ufficiali le date del prossimo ritiro del Napoli in Abruzzo, tre amichevoli in programma. Il Napoli si prepara alla prossima stagione con l’obiettivo di confermare quanto di buono fatto nel corso di questi mesi. E se da un lato le voci relative al futuro di Antonio Conte tengono vive le pagine dei quotidiani, dall’altro la societĂ sta lavorando attivamente alla preparazione. Ed è per questo motivo che è stato annunciato il ritiro di Castel Di Sangro, dopo ovviamente quello di Dimaro. Il Napoli torna a Castel Di Sangro per il ritiro estivo. Ad annunciarlo i canali ufficiali del club azzurro che, attraverso un comunicato, hanno anche ufficializzato le date. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, ufficiali le date del ritiro di Castel Di Sangro: tre amichevoli previste

