Napoli ufficiale | ritiro ancora a Castel di Sangro le date

Il Napoli ha annunciato che il ritiro estivo si svolgerà ancora una volta a Castel di Sangro, in Abruzzo, con le date ufficiali già comunicate. Questa scelta conferma l’importanza della tradizione e del comfort dell’area per la preparazione pre-campionato del club.

Il Napoli sceglie ancora l`Abruzzo per completare il suo ritiro estivo. Come si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Clamoroso Osimhen, arriva la smentita ufficiale: rischia di saltare l’addio al Napoli? - Clamoroso colpo di scena sul futuro di Victor Osimhen: dopo le voci di un possibile addio al Napoli, è giunta una smentita ufficiale. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Napoli Ufficiale Ritiro Castel Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Napoli campione, festa a Castel di Sangro che aspetta il ritiro; A Castel di Sangro è già febbre per il Napoli: tutto esaurito per il ritiro estivo dei campioni d’Italia; Napoli quarto scudetto, il sindaco di Castel di Sangro: «Portiamo fortuna agli azzurri»; Napoli in ritiro a Castel di Sangro: strutture ricettive quasi al completo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, ufficiale: ritiro ancora a Castel di Sangro, le date - Il Napoli sceglie ancora l`Abruzzo per completare il suo ritiro estivo. Come si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, dal 30 luglio al 14. 🔗Come scrive calciomercato.com

Ritiro Napoli Castel di Sangro, le date ufficiali in Abruzzo - La SSC Napoli sceglie ancora l’Abruzzo per completare il suo ritiro estivo. Quello tra l’Abruzzo e la SSC Napoli è un ... 🔗Segnala msn.com

Ritiro Castel di Sangro, il Napoli ufficializza le date e annuncia tre amichevoli - Tramite il proprio sito ufficiale, il Napoli ha resto note le date del ritiro a Castel di Sangro in vista della stagione 2025/26 ... 🔗Come scrive ilnapolista.it