Napoli su Leroy Sané | sfida aperta con Galatasaray e Premier League

Il Napoli punta a rinforzarsi ulteriormente in vista della prossima stagione con l’obiettivo di consolidare il suo talento offensivo, e tra i nomi emersi c’è Leroy Sané del Bayern Monaco, in scadenza di contratto. Dopo aver pianificato importanti acquisti come Kevin De Bruyne e Jonathan David, il club partenopeo sfida anche la concorrenza della Premier League per portare in Italia una delle stelle più promettenti del calcio europeo.

