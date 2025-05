Napoli scatenato in arrivo anche David con contratto fino al 2030 Si chiude anche il rinnovo di Meret

Il Napoli si rafforza ancora con l’arrivo di Jonathan David, che dovrebbe firmare un contratto fino al 2030, mentre si chiudono i rinnovi di Meret. Dopo l’accordo con Kevin De Bruyne, il club azzurro punta a rinforzarsi ulteriormente tramite trattative con parametri zero, consolidando un’estate di grandi mosse sul mercato.

“Dopo l’accordo con Kevin De Bruyne, il Napoli stanno spingendo per cercare di ingaggiare un altro parametro zero: trattative in corso per Jonathan David. Gli è stato offerto un contratto fino al 2029 (6 milioni di euro all’anno) con opzione per il 2030“, scrive Nicolò Schira su X. Oltre De Bruyne, quindi, il Napoli ha . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA - Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante. 🔗continua a leggere

