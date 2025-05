Napoli pedina nota professionista e la rapina nell’androne del palazzo | arrestato 43enne

Un professionista napoletano è stato vittima di una rapina nell'androne del suo condominio, aggredito e rapinato da un 43enne pregiudicato arrestato dai Carabinieri di Napoli Borgo Loreto. L'uomo, seguito fino all'interno dell'edificio, è stato catturato e portato in carcere, evidenziando l'importanza della sicurezza condominiale e dell'azione preventiva delle forze dell'ordine.

Segue una professionista fin dentro il condominio e la rapina. I Carabinieri della Stazione di Napoli Borgo Loreto hanno dato esecuzione, nella giornata odierna, a una misura cautelare in carcere nei confronti di A. B., 43enne pregiudicato di Somma Vesuviana, ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata ai danni di una giovane professionista napoletana.

