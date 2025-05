Napoli occhi su Kang-in Lee | dopo De Bruyne e David parte l’assalto al talento del PSG

Il Napoli prosegue la sua campagna di mercato con grande determinazione, puntando ora su Kang-in Lee del PSG dopo aver ormai definito gli acquisti di De Bruyne e David. Il talento sudcoreano classe 2001 potrebbe diventare il nuovo colpo azzurro, rafforzando ulteriormente il reparto offensivo della squadra partenopea.

"> Il Napoli non si ferma. Dopo aver virtualmente chiuso due colpi da urlo con Kevin De Bruyne e Jonathan David, il club azzurro guarda ora in direzione Parigi: l’obiettivo è Kang-in Lee, esterno offensivo sudcoreano del PSG, classe 2001. Secondo quanto riportato da Eugenio Marotta su Il Mattino di Napoli, il club di De Laurentiis avrebbe messo nel mirino il mancino coreano, già protagonista con la maglia del PSG ma reduce da una stagione non esaltante in termini di numeri: 6 gol e 6 assist, insufficienti a garantirgli un posto centrale nel progetto parigino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com