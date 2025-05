Napoli McTominay sulla visita al Papa con la squadra | Ci ha solo gratificato di essere campioni d’Italia È stato incredibile

Scopri le emozionanti dichiarazioni di Scott McTominay dopo la visita del Napoli a Papa Leone XIV, un momento di grande orgoglio per la squadra e i tifosi italiani. Il centrocampista scozzese, MVP del campionato vinto dai partenopei, ha commentato come questa esperienza abbia ulteriormente gratificato il loro trionfo nel campionato italiano.

Napoli, le dichiarazioni di Scott McTominay sulla visita a Papa Leone XIV con la squadra MVP del campionato italiano vinto dal Napoli, trascinato in gran parte dai suoi gol, Scott McTominay ha parlato ai microfoni di Vatican News dopo la visita della squadra di Antonio Conte, neo campione d’Italia, al nuovo pontefice, Papa Leone XIV. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, McTominay sulla visita al Papa con la squadra: «Ci ha solo gratificato di essere campioni d’Italia. È stato incredibile»

Napoli, la nota positiva nel pari con il Genoa: il tandem McTominay-Lukaku l’arma in più di Conte - Napoli si prepara a vivere intensi momenti di lotta per lo Scudetto, con il tandem McTominay-Lukaku che si sta rivelando il segreto del successo di Antonio Conte. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Napoli, finito l'incontro tra De Laurentiis e Conte. Papa Leone XIV: «Dicono che io sia romanista, non tutto q; Giornata storica, Il Napoli ricevuto in Vaticano, in udienza privata da Papa Leone XIV - L'incontro; Napoli in visita da Papa Leone XIV: celebrazione dello Scudetto e prospettive di mercato; De Laurentiis: «Andremo da Papa Leone. Napoli è vincente: dobbiamo riprenderci il ruolo che ci spetta nel mond. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli, Conte e la squadra oggi in visita da Papa Leone XIV in Vaticano - I campioni d'Italia saranno ricevuti in mattinata dal Pontefice come annunciato nei giorni scorsi dal presidente De Laurentiis. Sarà un’occasione per la squadra di ricevere la benedizione papale e ... 🔗tg24.sky.it scrive

Scudetto Napoli, il mercato e le ultime notizie: oggi la squadra in visita da Papa Leone XIV - Napoli ieri ha dato il meglio di se. La festa scudetto è stata un successo, tutta la città ha accolto e salutato sul lungomare i suoi Campioni d'Italia. Non solo festa, ... 🔗Come scrive ilmattino.it

Il Napoli incontra il Papa: l'orario della visita in Vaticano degli azzurri - Il Napoli nella giornata di oggi incontrerà il Papa in Vaticano, fissato l'orario della visita della squadra azzurra. 🔗msn.com scrive