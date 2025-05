Napoli incontro in serata Conte – De Laurentiis | la scelta definitiva

Nella serata di oggi, si terrà un incontro decisivo tra Antonio Conte e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che potrebbe segnare il futuro immediato dell'allenatore. Questo meeting rappresenta un momento cruciale per chiarire la posizione di Conte con il club azzurro e definire la sua eventuale permanenza o partenza.

