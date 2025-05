Napoli in Piazza Garibaldi visite mediche gratuite

A Napoli, Piazza Garibaldi si trasforma in un presidio sanitario permanente offrendo visite mediche gratuite a tutta la comunità, con particolare attenzione ai più fragili. Questa iniziativa, realizzata grazie a un accordo tra ASL Napoli 1 Centro, Comune di Napoli e Dedalus Cooperativa Sociale, mira a garantire servizi di salute pubblica accessibili e di qualità per tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un presidio sanitario permanente a piazza Garibaldi per garantire servizi di salute pubblica accessibili a tutti, a partire dai più fragili. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra ASL Napoli 1 Centro, Comune di Napoli e Dedalus Cooperativa Sociale, capofila del progetto La Bella Piazza. L’intesa prevede che sulla base di un calendario giornaliero a rotazione siano presenti in piazza, negli spazi adiacenti la “Portineria Garibaldi” (civico 152), diversi servizi della ASL Napoli 1 Centro per fornire ai cittadini e alle cittadine in modo vicino e gratuito interventi di prevenzione, informazione e educazione sanitaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, in Piazza Garibaldi visite mediche gratuite

