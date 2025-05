Napoli è arrivata la decisione di Conte per il futuro | la presa di posizione è netta

Il futuro di Napoli si definisce: Antonio Conte ha finalmente preso una decisione chiara, mettendo fine alle incertezze. La sua presa di posizione definitiva segna un passo importante per il destino della squadra e il proseguimento della stagione. Restate aggiornati per scoprire cosa porterà questa scelta nel cammino dei partenopei.

In casa Napoli è arrivata la decisione di Antonio Conte per il futuro: la presa di posizione è netta. La telenovela legata al futuro di Antonio Conte è giunta ai titoli di coda. Dopo i malumori manifestati negli scorsi mesi, il tecnico salentino ha preso una posizione netta per il futuro. La decisione è arrivata questa sera durante un incontro a casa sua insieme al board del Napoli composto dal presidente Aurelio de Laurentiis, l’ad Andrea Chiavelli e il ds Giovanni Manna. L’ex allenatore dell’Inter ha deciso di rimanere all’ombra del Vesuvio declinando definitivamente le avances provenienti da Torino sponda Juventus. 🔗 Leggi su Sportface.it

