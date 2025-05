Napoli De Laurentiis conferma permanenza Conte | Avanti più forti di prima

Il Napoli punta dritto verso il futuro con Antonio Conte, confermato sulla panchina! Dopo la straordinaria stagione scudettata, Aurelio De Laurentiis lancia un chiaro messaggio di continuità e ambizione: "Avanti tutti, più forti di prima". Questo accordo non è solo una scelta tecnica, ma segna un nuovo capitolo per il club, pronto ad affrontare le sfide della prossima stagione con un allenatore esperto e motivato. Non perdere il seguito di questa avventura!

Antonio Conte resterà sulla panchina del Napoli anche nella prossima stagione. Lo ha confermato il presidente del club Aurelio De Laurentiis, con un post su X. “Avanti tutti, più forti di prima”, ha scritto il patron, postando un’immagine di lui e Conte che esultano insieme sul bus della festa scudetto degli azzurri. L’accordo è arrivato dopo un incontro tra il patron e il tecnico giovedì sera. Dopo la freddezza del dopo scudetto ritrovata l’intesa tra patron e tecnico. Appena scattati i festeggiamenti per il quarto Scudetto sul terreno del Maradona colorato a festa c’era stato spazio anche per un botta e risposta tra Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, De Laurentiis conferma permanenza Conte: “Avanti più forti di prima”

David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille

Il calciomercato entra nel vivo e l'Inter deve fare attenzione: Aurelio De Laurentiis sta puntando con decisione su Jonathan David, attaccante del Lille e obiettivo dei nerazzurri.

