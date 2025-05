Napoli Conte verso la permanenza | i punti su cui fa leva De Laurentiis per il sì

Scopri come il Napoli e Antonio Conte, dopo un'iniziale crisi, stiano consolidando il loro rapporto grazie alle leve strategiche di De Laurentiis, puntando a una permanenza che sembra ormai più concreta che mai. La storia tra l'allenatore e il club napoletano si sta riscrivendo, offrendo nuove speranze di stabilità e successo.

Napoli, 29 maggio 2025 - Da partenza quasi sicura, anche a prescindere da come sarebbe finito il campionato, a permanenza in netta ascesa nelle ultime ore: la storia tra Antonio Conte e il Napoli, gloriosa nella sua prima stagione a braccetto, potrebbe non essere vicina ai titoli di coda, al contrario di quanto ventilato negli ultimi tempi. Conte al Napoli: dal pessimismo all'ottimismo. Per qualcuno la molla del tecnico salentino sarà scattata grazie all'ondata d'affetto raccolta nell'ultima settimana, quella vissuta celebrando il quarto scudetto del club partenopeo, nonché il secondo della gestione targata Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net