Napoli-Conte si va verso la permanenza | blindato dopo il contatto con la Juventus

Il futuro di Antonio Conte al Napoli si fa sempre più sicuro, con una permanenza ormai vicina dopo il recente contatto con la Juventus. L'allenatore ha dimostrato il suo impegno nel mantenere il progetto azzurro forte e stabile. Restate aggiornati sulle ultime novità sul futuro di Conte nella squadra partenopea!

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sembra essere sempre più definito: vicina la permanenza in azzurro.

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo. 🔗continua a leggere

Sky - Conte-Napoli, si va verso l'addio: Allegri in pole per sostituirlo; Conte-Napoli, si va verso la separazione: l'addio dopo lo scudetto, De Laurentiis punta a chiudere per Allegri; Conte-Napoli verso la separazione, si punta a chiudere Allegri come nuovo allenatore; Conte-Napoli verso l’addio: De Laurentiis pensa ad Allegri. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Napoli, Conte resta o va via? l'attesa verso il futuro - Le 48 ore che De Laurentiis e Conte si sono concessi, l'idea è stata del patron, scadono oggi pomeriggio. Ma non è detto che l'incontro per definire il "dentro ... 🔗Da ilmattino.it

RAI - Conte resta a Napoli, il mister ha deciso. Pronto un aumento d'ingaggio - Antonio Conte sembra aver sciolto le riserve, mister intende proseguire a Napoli la sua avventura come allenatore. 🔗Scrive areanapoli.it

Il Mattino - Conte, si va verso la permanenza: risposta entro sabato, ecco cosa gli ha ribadito ADL - Ultime notizie calcio Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino parla del futuro di Conte e ne svela tutti i dettagli: "Ormai siamo agli sgoccioli della telenovela post-scudetto, perché entro domani o ... 🔗Da msn.com