Napoli Conte rinnova De Laurentiis | Avanti tutta più forti di prima

Il Napoli guarda al futuro con rinnovato entusiasmo! Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato il prolungamento del contratto con Antonio Conte, lanciando un messaggio chiaro: "Avanti tutta, più forti di prima". Questa scelta non solo conferma la fiducia nel tecnico, ma segna anche l'inizio di un ambizioso progetto sportivo. In un calcio sempre più competitivo, il Napoli sta dimostrando di voler puntare in alto. Sarà la stagione della rinascita?

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

