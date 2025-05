Napoli Conte resta | l'annuncio di De Laurentiis niente Juventus

Non ci sono possibilità di ritorno alla Juventus per Antonio Conte: il tecnico rimane al Napoli, come confermato dall'incontro di martedì con il presidente Aurelio De Laurentiis. Questa decisone chiude definitivamente le voci di un possibile approdo in bianconero, rafforzando il legame tra Conte e il club azzurro.

Niente ritorno alla Juventus per Antonio Conte, che rimane al Napoli. Dopo l`incontro di martedì con il presidente Aurelio De Laurentiis, il. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Cerca Video su questo argomento: Napoli Conte Resta L039annuncio Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Conte resta a Napoli, ma la "notizia" più importante è un'altra

Da areanapoli.it: I tifosi del Napoli sono legittimamente euforici per quanto sta accadendo in casa partenopea dopo lo scudetto.

Conte resta al Napoli, l'annuncio di De Laurentiis: «Avanti tutta più forti di prima»

Scrive leggo.it: Dopo settimane di confronti e un ultimo faccia a faccia a Roma, è arrivata l’ufficialità: Antonio Conte continuerà a guidare il Napoli anche nella prossima ...

Conte resta al Napoli, l’annuncio di De Laurentiis: cosa resta da fare adesso alla Juventus

Da fanpage.it: Aurelio De Laurentiis ha twittato la riconferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. La Juventus adesso deve guardare altrove per la panchina.