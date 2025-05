Napoli Conte arriva l’annuncio più atteso | aumento e non solo per il tecnico

Fervono le emozioni a Napoli: Antonio Conte ha ufficialmente confermato la sua permanenza, ma le novità non si fermano qui. Durante un incontro con la dirigenza, sono emerse prospettive di crescita non solo per il tecnico, ma anche per il club. Questo annuncio potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per gli azzurri, in un contesto calcistico sempre più competitivo. Sarà interessante vedere come questa scelta influenzerà il mercato e le ambizioni della squadra!

Dopo l'ufficialità della sua permanenza, di fatto, su Antonio Conte bisogna registrare un altro importantissimo aggiornamento. Il futuro di Antonio Conte a Napoli sembra essere più chiaro. I tanti rumor circolati sul web negli ultimi giorni hanno tenuto sulle spine tutti i fan azzurri. In serata c'è stato un incontro tra il tecnico, Manna, Chiavelli e il presidente De Laurentiis, al fine di arrivare ad una decisione definitiva. Nell'attesa di un comunicato ufficiale da parte del Napoli, nelle ultime ore tante notizie stanno facendo impazzire di gioia i tifosi partenopei. Antonio Conte sembra essere sempre più vicino alla permanenza grazie a due fattori specifici.

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

