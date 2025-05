Napoli arriva un prestigioso primato | i dettagli

Il Napoli conquista un prestigioso primato, entrando ufficialmente nell’élite europea per valore e gestione economica, una stagione da incorniciare per i partenopei. Grazie a dati certificati da esperti come Antonio Di Cianni di Football Benchmark, questa conquista segna un importante traguardo per il club e la sua crescita.

Una stagione da incorniciare per il Napoli e non solo nel rettangolo di gioco. In tal senso, arriva un traguardo importantissimo per la società partenopea. Il Napoli entra ufficialmente nell’élite europea per valore e gestione economica. A confermarlo è Antonio Di Cianni, Senior Manager di Football Benchmark, intervenuto su Radio CRC. I dati certificano un traguardo storico: per la prima volta, il valore dell’impresa SSC Napoli ha superato il miliardo di euro, grazie a una gestione virtuosa e a una crescita organica che ha pochi eguali in Italia. “Il Napoli ha superato il miliardo: è un caso unico in Europa”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, arriva un prestigioso primato: i dettagli

Clamoroso Osimhen, arriva la smentita ufficiale: rischia di saltare l’addio al Napoli? - Clamoroso colpo di scena sul futuro di Victor Osimhen: dopo le voci di un possibile addio al Napoli, è giunta una smentita ufficiale. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Napoli Arriva Prestigioso Primato Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

De Bruyne verso il Napoli, un nuovo leader per le ambizioni dei campioni d’Italia; Serie A: trionfo Napoli, secondo titolo in tre anni; Scateni. Napoli. Inno alla gioia (e Beehtoven non c'entra). 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, contro l'Inter arriva un primato - Il Napoli batte l'Inter e stabilisce un primato personale: come evidenzia Opta, per la prima volta nella loro storia gli azzurri hanno sconfitto 19 avversari diversi in una sola Serie A. 🔗Lo riporta calciomercato.com

Napoli: 3-0 a Glasgow e primato nel girone - C'è quello austero e composto del minuto di raccoglimento in ricordo della Regina Elisabetta II e quello raggelante a cui il Napoli riduce ... para poi sulla respinta arriva Politano ad insaccare ... 🔗Riporta rainews.it

Il Napoli batte il Como e consolida il suo primato - AGI - Il Napoli vince ancora battendo il Como nel primissimo anticipo della 7 giornata di Serie A e consolida la vetta della classifica. Al Maradona finisce 3-1 grazie al rigore di Lukaku e al ... 🔗Segnala msn.com